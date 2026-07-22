Un video mostra un uomo con volto insanguinato e macchiato di spray al peperoncino, mentre viene rianimato dai soccorritori della Croce Rossa. L’intervento dura 74 secondi e lo riprende mentre è ancora legato con le fascette alle caviglie e le braccia dietro la schiena. L’uomo si trova a terra, mentre i soccorritori cercano di prestargli assistenza.

Settantaquattro secondi nei quali Abderrahim Fakir è a terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e le braccia dietro la schiena, mentre viene rianimato dai soccorritori della Croce Rossa. È il contenuto di un video girato da un abitante del Pilastro nei momenti in cui all’uomo vengono compiute compressioni toraciche e ventilazione. Sul corpo ha i fili del defibrillatore e intorno a lui, oltre ai quattro soccorritori, c’è anche un agente della polizia. Il video è stato diffuso dai legali dei familiari dell’uomo deceduto mentre era in custodia perché, come spiega l’avvocato Fabio Anselmo che assiste i parenti di Fakir, contiene alcuni dettagli importanti: “Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video di Fakir rianimato con mani e piedi legati: “Volto insanguinato e macchiato di spray al peperoncino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il video di Fakir rianimato con mani e piedi legati: “Volto insanguinato e macchie dello spray al peperoncino”Un video mostra un uomo, legato con fascette alle caviglie e alle braccia dietro la schiena, mentre viene rianimato dai soccorritori della Croce...

In video la rianimazione di Abderrahim Fakir "legato e con il volto marrone per lo spray'"Un video di un minuto e 14 secondi mostra un uomo a terra, ancora legato con fascette alle caviglie e alle braccia dietro la schiena, mentre i...

Temi più discussi: Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Fakir poteva essere salvato. I dubbi sull’inerzia dei soccorritori; Fakir Abderrahim morto durante l'arresto, i familiari: Aveva le gambe dei poliziotti sul collo e gridava aiuto | VIDEO; Morte Fakir, dal fermo al decesso fino agli scontri. Cos'è successo.

In un video la rianimazione di Fakir. La difesa: 'Legato e con il volto marrone per lo spray'. Nel filmato dato all'ANSA da Anselmo, l'avvocato della famiglia, si vedono gli operatori intenti nei soccorsi. #ANSA x.com

Il video di Fakir prima dell’intervento della polizia: sdraiato a terra, le frasi sconnesse. Devi stare calmoBologna, il filmato dei momenti precedenti l’intervento degli agenti di Polizia al Pilastro: il 42enne grida, si dimena steso a testa in giù su una scalinata e sembra chiedere aiuto. Poi la lite e il ... ilrestodelcarlino.it

Nel filmato della bodycam la chiave della morte di Fakir: Si vede che è stato rianimato a lungoBologna, la telecamera del poliziotto ha ripreso anche i 20 minuti successivi alla fase del contenimento sull'uomo. Acquisite anche le conversazioni tra gli operatori sul campo e da remoto. Nel pool d ... ilrestodelcarlino.it

Morte Fakir, cosa dicono le linee guida sui fermi di Polizia: No posizione prona e compressione del torace reddit