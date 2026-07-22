Stasera alle 21.30, l’Arena del Martinitt in via Pitteri 58 ospita Alberto Farina con lo spettacolo “Non è colpa mia se so così (istruzioni per camminare sulla merda)”. Lo show, diretto da Daniele Ceva, presenta un viaggio surreale e corrosivo. La serata prevede l’esibizione del comico in un teatro di Milano.

Stasera alle 21.30 l’Arena del Martinitt (in via Pitteri 58) ospita il comico Alberto Farina con lo spettacolo “Non è colpa mia se so così (istruzioni per camminare sulla merda)“ con la regia di Daniele Ceva. Farina, volto noto di Colorado e Zelig, accompagna il pubblico attraverso una “Perversa Commedia“ di gironi "surrealmente reali e realmente surreali" con aneddoti, monologhi e battute fulminanti. Se Dante Alighieri nella sua Commedia cercava la salvezza tra i gironi infernali, Farina sembra al contrario suggerire che, una volta toccato il fondo, si possa imparare a ballarci sopra. Un viaggio tutto da ridere in cui la realtà si mescola con l’assurdo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il viaggio surreale e corrosivo di Alberto Farina

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