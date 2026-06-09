Non c’è partita | Farina fa il pieno di consensi

Da ilgiorno.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel ballottaggio a Mortara, Farina ha ottenuto una vittoria netta diventando il nuovo sindaco. La consultazione elettorale ha visto il candidato prevalere su avversari di schieramenti opposti. La vittoria è stata confermata dai risultati ufficiali, che hanno sancito il suo successo con ampio margine. La tornata elettorale si è svolta per eleggere il successore di Ettore Gerosa, deceduto in un incidente stradale lo scorso estate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non c’è storia nel ballottaggio che a Mortara segna l’elezione del successore di Ettore Gerosa, il primo cittadino scomparso in un incidente stradale la scorsa estate. A guidare l’amministrazione comunale per il prossimo quinquennio sarà Fabio Farina, 51 anni, alla guida di una lista civica che ieri ha ottenuto 3.538 voti pari al 70,31% dei suffragi sbaragliando il suo concorrente, Vittorio Testa, che era espressione della coalizione di centrodestra comprendente la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e le civiche Lombardia Ideale e ViviAmo Mortara che si è fermato a 1.494 voti (29,69%). Alle urne si sono presentati 5.2020 elettori, pari al 43,66% degli aventi diritto, anche in questo caso dato in calo rispetto al primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

non c8217232 partita farina fa il pieno di consensi
© Ilgiorno.it - Non c’è partita: Farina fa il pieno di consensi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MAJA CHWALISKA FINALISTK ROLAND GARROS! CO J CZEKA Z ANDRIEJEW SIDOR ANALIZUJE

Video MAJA CHWALI?SKA FINALISTK? ROLAND GARROS! CO J? CZEKA Z ANDRIEJEW?? SIDOR ANALIZUJE

Notizie e thread social correlati

La Juventus fa il pieno di consensi su Brahim Diaz: lo vuole Spalletti, ma l’affare si scontra con il muro del Real MadridLa Juventus ha mostrato interesse per Brahim Diaz, considerato un obiettivo per rafforzare l’attacco.

Leggi anche: Elezioni. Città Domani confermata alla guida del paese, Biondo fa il pienone di consensi

Argomenti più discussi: Pane di frumento per celiaci: come funziona la tecnologia del Cnr che maschera il glutine | La ricetta da fare a casa; Un buon Taranto fa 0-0, tutto aperto verso la Serie D; Ascoli, risveglio dolce: nella corsa di Silipo c’è il calcio che sa ancora emozionare (Tutte le foto); Ecco Pisarda, la pinsa tutta sarda fatta con il grano del Sinis.

farina non c è partitaNon c’è partita: Farina fa il pieno di consensiNon c’è storia nel ballottaggio che a Mortara segna l’elezione del successore di Ettore Gerosa, il primo cittadino ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web