Non c’è partita | Farina fa il pieno di consensi

Nel ballottaggio a Mortara, Farina ha ottenuto una vittoria netta diventando il nuovo sindaco. La consultazione elettorale ha visto il candidato prevalere su avversari di schieramenti opposti. La vittoria è stata confermata dai risultati ufficiali, che hanno sancito il suo successo con ampio margine. La tornata elettorale si è svolta per eleggere il successore di Ettore Gerosa, deceduto in un incidente stradale lo scorso estate.

Non c’è storia nel ballottaggio che a Mortara segna l’elezione del successore di Ettore Gerosa, il primo cittadino scomparso in un incidente stradale la scorsa estate. A guidare l’amministrazione comunale per il prossimo quinquennio sarà Fabio Farina, 51 anni, alla guida di una lista civica che ieri ha ottenuto 3.538 voti pari al 70,31% dei suffragi sbaragliando il suo concorrente, Vittorio Testa, che era espressione della coalizione di centrodestra comprendente la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e le civiche Lombardia Ideale e ViviAmo Mortara che si è fermato a 1.494 voti (29,69%). Alle urne si sono presentati 5.2020 elettori, pari al 43,66% degli aventi diritto, anche in questo caso dato in calo rispetto al primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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