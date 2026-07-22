IL VECCHIO ASCENSORE DEL MONTE ECHIA

Da gbt-magazine.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il vecchio ascensore del Monte Echia a Napoli è stato dismesso. Costruito in passato, collegava la superficie con il livello del mare, facilitando il passaggio tra diverse parti del quartiere. Ora non è più in funzione e si trova in uno stato di abbandono. La struttura si trovava nel ventre del tufo e rappresentava un collegamento tra storia e modernità. La sua presenza faceva parte di un sistema che univa il centro storico con le aree circostanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è una Napoli verticale, segreta, fatta di salite improvvise e discese nel ventre del tufo. Il vecchio ascensore del Monte Echia era una di quelle invenzioni silenziose che univano cielo e mare, storia e modernità. Collegava la zona della Nunziatella, attraversando via Parisi, fino all’ingresso della Galleria Vittoria su via Chiatamone: un tragitto breve nello spazio, ma vasto nel significato. Monte Echia non è un semplice promontorio: è la culla primordiale di Napoli, il primo sguardo greco sul golfo. E proprio lì, dove la città nacque come visione e come approdo, l’ascensore rappresentava un’idea moderna di continuità urbana. Rendere accessibile la bellezza, cucire l’alto e il basso, avvicinare il rigore formativo della Nunziatella al respiro marino di Chiatamone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

il vecchio ascensore del monte echia
© Gbt-magazine.com - IL VECCHIO ASCENSORE DEL MONTE ECHIA
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SI SPORGE PER FARE UNA FOTO E PRECEPITA, TRAGEDIA A MONTE ECHIA

Video SI SPORGE PER FARE UNA FOTO E PRECEPITA, TRAGEDIA A MONTE ECHIA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'ascensore del Monte Echia eccezionalmente aperto per due giorni fino all'1.30: l'iniziativa

Leggi anche: Napoli, precipita dal Monte Echia mentre scatta un selfie: turista 20enne grave

Argomenti più discussi: Il regolamento condominiale può stabilire come dividere le spese di rifacimento dell'ascensore; Ascensore per accedere al Duomo di San Giorgio disponibile su chiamata; Casa di Comunità, ascensore fuori uso e lavori in corso.

Muvec, museo nuovo vecchio ascensore. La protesta dei disabili: Le carrozzine non ci entranoMESTRE (VENEZIA) - Da piazzale Candiani al primo piano, dove si trova la biglietteria, c’è l’ascensore. Dal primo al secondo piano, per visitare la mostra permanente con la collezione dell’arte ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web