Il vecchio ascensore del Monte Echia a Napoli è stato dismesso. Costruito in passato, collegava la superficie con il livello del mare, facilitando il passaggio tra diverse parti del quartiere. Ora non è più in funzione e si trova in uno stato di abbandono. La struttura si trovava nel ventre del tufo e rappresentava un collegamento tra storia e modernità. La sua presenza faceva parte di un sistema che univa il centro storico con le aree circostanti.

C’è una Napoli verticale, segreta, fatta di salite improvvise e discese nel ventre del tufo. Il vecchio ascensore del Monte Echia era una di quelle invenzioni silenziose che univano cielo e mare, storia e modernità. Collegava la zona della Nunziatella, attraversando via Parisi, fino all’ingresso della Galleria Vittoria su via Chiatamone: un tragitto breve nello spazio, ma vasto nel significato. Monte Echia non è un semplice promontorio: è la culla primordiale di Napoli, il primo sguardo greco sul golfo. E proprio lì, dove la città nacque come visione e come approdo, l’ascensore rappresentava un’idea moderna di continuità urbana. Rendere accessibile la bellezza, cucire l’alto e il basso, avvicinare il rigore formativo della Nunziatella al respiro marino di Chiatamone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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