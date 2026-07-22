Un esempio di questa tendenza è la combinazione di un top lingerie con bermuda maschili, accompagnata da una borsa cargo e sandali sporty. Questa accostamento dimostra come il colore nero possa essere indossato anche in estate senza problemi, grazie a scelte di capi e accessori che rendono l’insieme adatto alla stagione calda. La scelta di capi minimalisti e pratici permette di sfatare il mito che il nero sia inadatto durante i mesi più caldi.

Che il nero non si possa indossare durante l’estate è una grande bugia. Esistono infatti tantissimi modi per portarlo anche nella stagione calda senza conseguenze negative. Basta puntare su tessuti freschi, capi corti e fit non aderenti. Un esempio di quello che stiamo dicendo è il look che prendiamo in esame oggi e che mette insieme top lingerie e bermuda con la complicità di accessori come una borsa cargo e dei sandali sporty. In poche parole, 4 tendenze in un unico outfit mantenendo il fil rouge del colore più sofisticato e chic che ci sia, senza nulla togliere in fatto di praticità, freschezza e stile understated. Tutto quello di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana in queste settimane di canicola. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il top lingerie incontra i bermuda maschili con la complicità di una borsa cargo e di sandali sporty

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È ancora shorts mania: dai bermuda maschili ai modelli lingerie, i 5 pantaloncini da provare per l’estate 2026L’estate 2026 porta una nuova ondata di shorts, dai bermuda maschili ai modelli in stile lingerie.

Dal modello sporty alla variante lingerie, gli abbinamenti top da copiare alle sfilateUn cambiamento nei trend delle sfilate di moda ha portato dagli abbinamenti più sportivi alle varianti lingerie.