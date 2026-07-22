Il tribunale di Torino ha condannato due persone per omicidio colposo in relazione al suicidio di un camionista. La decisione si basa sulla valutazione che lo stress derivante dalle condizioni di lavoro avrebbe contribuito al gesto. Il camionista si è suicidato in un'area di sosta, lasciando un messaggio di addio. La sentenza evidenzia come il malessere psichico legato all’ambiente lavorativo possa avere ripercussioni fatali. La condanna è arrivata dopo un procedimento giudiziario di alcuni anni.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto che anche un suicidio può essere la conseguenza di condizioni di lavoro insostenibili e ha condannato per omicidio colposo due dirigenti della Af Logistics, la società per la quale lavorava Renato Fesce, il camionista di 59 anni che il 13 marzo 2023 si tolse la vita gettandosi dal balcone della propria abitazione. Una decisione che giuristi, sindacati e associazioni impegnate nella sicurezza sul lavoro definiscono destinata a segnare un precedente nella tutela della salute mentale dei lavoratori. La sentenza, pronunciata al termine del processo con rito abbreviato, ha inflitto un anno e otto mesi di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il suo gesto fu conseguenza dello stress”, due condanne per omicidio colposo per il suicidio di un camionista

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