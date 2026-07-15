L' investimento a Romano e il ragazzo-acrobata il giudice | fu tentato omicidio due condanne

Il giudice ha condannato due persone per tentato omicidio in relazione all’investimento fallito di un ragazzo-acrobata. Il ragazzo, un elettricista di 25 anni, era rimasto sul tettuccio di un’auto mentre cercava di essere investito, ma era caduto durante il tentativo. La vicenda risale all’8 agosto 2025 a Romano. Il ragazzo ha commentato scherzosamente di avere “sette vite” mentre lasciava il tribunale con il suo avvocato. Le condanne sono state emesse al termine del processo.

«Ho sette vite», scherza Adam Rejab mentre lascia il tribunale con l’avvocato Pietro Ferrari. È l’atletico elettricista 25enne di Morengo che l’8 agosto 2025 ruzzolò sul tettuccio dell’auto che aveva tentato di investirlo, a Romano. Le telecamere del paese filmarono la scena da film. Lui se la cavò con 20 giorni di prognosi, poco o niente, ma anche per la gup Beatrice Parati quello, nelle intenzioni, fu un tentato omicidio. Matteo Bassetta, 20 anni, e l’amico Omar Devis Seck, 19, entrambi di Bariano, incensurati, sono stati condannati in abbreviato rispettivamente a 3 anni e 10 mesi e a 3 anni e 4 mesi con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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