Un neonato di un mese, dichiarato morto e sottoposto a 45 minuti di rianimazione, si è risvegliato mentre era sigillato in un sacco nero nella camera mortuaria. Secondo quanto riferito, il bambino aveva gli occhi aperti e si muoveva quando è stato aperto il sacco. La scena si è verificata nel momento in cui si stava preparando il trasferimento al servizio funebre. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del neonato dopo il risveglio.

Un neonato di appena un mese, ufficialmente dichiarato morto dopo 45 minuti di manovre di rianimazione cardiorespiratoria, ha ricominciato a respirare e a muoversi mentre si trovava già sigillato all’interno di un sacco nero nella camera mortuaria, in attesa di essere consegnato alle pompe funebri. L’incredibile vicenda clinica, riportata dal quotidiano britannico The Sun, si è verificata il 15 luglio in Brasile, presso l’ospedale Santa Casa di Rio Claro, nello stato di San Paolo. A notare i movimenti dall’interno della sacca è stata una dipendente dell’obitorio. Attualmente il bambino è nuovamente ricoverato in terapia intensiva presso una struttura specializzata, mentre la comunità medica ipotizza un raro caso di autorianimazione spontanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il sacco si muoveva, quando l’ho aperto ho visto il piccolo che scalciava e aveva gli occhi aperti. E’ stato uno choc enorme”: neonato dichiarato morto si sveglia all’obitorio, la storia di Noah

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