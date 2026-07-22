Il ritorno di Messi in Argentina | i tifosi lo esaltano lui si nasconde

Notizia in breve

Il calciatore argentino è tornato a Rosario, sua città natale, accompagnato dalla moglie e dai tre figli. La visita ha attirato l’attenzione dei tifosi, che lo hanno accolto con entusiasmo. Il giocatore ha scelto di non partecipare pubblicamente agli eventi, preferendo mantenere un atteggiamento riservato. La visita si è svolta senza incidenti o dichiarazioni ufficiali. La presenza del calciatore ha suscitato interesse tra i residenti locali.