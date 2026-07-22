Il rischio migratorio nelle aule degli atenei

Da ilmanifesto.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In questi giorni, i presidenti di corsi di laurea e i responsabili della didattica degli atenei italiani ricevono email dalle amministrazioni con nuove indicazioni riguardanti il «rischio migratorio» nelle aule universitarie. Le comunicazioni evidenziano aggiornamenti e misure da adottare in relazione a questa problematica. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modifiche o sulle procedure da seguire. La questione viene trattata come un tema di sicurezza e gestione delle presenze in ambito accademico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In questi giorni presidenti di corsi di laurea e responsabili della didattica degli atenei italiani stanno ricevendo dalle loro amministrazioni mail che invitano a prendere atto delle novità contenute in. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

il rischio migratorio nelle aule degli atenei
© Ilmanifesto.it - Il «rischio migratorio» nelle aule degli atenei
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ocse: il caldo nelle aule mette a rischio la salute degli studentiL’OCSE ha segnalato che le alte temperature nelle aule rischiano la salute degli studenti.

Bocciati prima di iniziare, quando il Sud si portava dietro uno stigma: i figli degli emigranti e quella pratica “crudele” nelle aule del NordGli studenti provenienti dal Sud e figli di emigranti erano spesso bocciati prima di iniziare la scuola, a causa di pratiche ritenute crudeli nelle...

Argomenti più discussi: Dl migranti in Aula senza relatore, destra divisa; Remigrazione, l’allarme di ISDE: Un rischio per la salute pubblica; Il rischio migratorio nelle aule degli atenei; Accordo Ue Tunisia, ong all’attacco dopo tre anni.

Perché il giro di vite può essere un boomerangNelle scorse settimane il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri. Con questa decisione, l’Europa compie un ulteriore passo verso una politica migratoria più rigida. In base ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web