Il rischio migratorio nelle aule degli atenei
In questi giorni, i presidenti di corsi di laurea e i responsabili della didattica degli atenei italiani ricevono email dalle amministrazioni con nuove indicazioni riguardanti il «rischio migratorio» nelle aule universitarie. Le comunicazioni evidenziano aggiornamenti e misure da adottare in relazione a questa problematica. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modifiche o sulle procedure da seguire. La questione viene trattata come un tema di sicurezza e gestione delle presenze in ambito accademico.
In questi giorni presidenti di corsi di laurea e responsabili della didattica degli atenei italiani stanno ricevendo dalle loro amministrazioni mail che invitano a prendere atto delle novità contenute in. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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