il rischio migratorio nelle aule degli atenei

Notizia in breve

In questi giorni, i presidenti di corsi di laurea e i responsabili della didattica degli atenei italiani ricevono email dalle amministrazioni con nuove indicazioni riguardanti il «rischio migratorio» nelle aule universitarie. Le comunicazioni evidenziano aggiornamenti e misure da adottare in relazione a questa problematica. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modifiche o sulle procedure da seguire. La questione viene trattata come un tema di sicurezza e gestione delle presenze in ambito accademico.