Il ricercatore di Legambiente che segue Pendolaria da anni spiega in cosa Circumvesuviana deve migliorare
Il ricercatore di Legambiente evidenzia che nel corso degli ultimi dieci anni la Circumvesuviana ha perso milioni di viaggiatori, con problemi come stazioni abbandonate e treni in condizioni fatiscenti. Nel 2026 si prevede una possibile svolta, ma attualmente non sono stati indicati interventi specifici.
Gabriele Nanni parla di stazioni abbandonate, treni fatiscenti e milioni di viaggiatori persi in dieci anni: nel 2026 però potrebbe arrivare la svolta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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