La Juventus sta valutando due operazioni di mercato in attacco. Il club ha proposto un trasferimento in prestito di Mastantuono, attaccante del Real Madrid. Contestualmente, si sta trattando l’ingaggio di Pellegrino dal Parma. Dopo aver già acquisito Jeff Ekhator, la squadra cerca ulteriori rinforzi per completare il reparto offensivo. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati comunicati dettagli sui tempi di definizione.

Due caselle ancora da riempire, e altrettanti nomi nuovi sul tavolo della Juventus. Dopo l’arrivo del giovane Jeff Ekhator, Luciano Spalletti attende infatti altri due innesti per completare davvero il proprio reparto offensivo: un centravanti di riferimento e una seconda punta capace di garantire alternative lungo tutta la stagione, secondo quanto ricostruito da La Stampa. Il centravanti resta la priorità, ma la strada è complicata. Il primo tassello da sistemare riguarda il ruolo di prima punta, con il futuro di Dusan Vlahovic ancora in fase di definizione e la trattativa per Randal Kolo Muani frenata dalle richieste economiche elevate del Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, doppio movimento in attacco: Pellegrino dal Parma, il Real propone Mastantuono in prestito

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