Il Ravenna è anche un fenomeno social Il club vola su Instagram e Tik Tok

Il Ravenna sta crescendo sui social media, in particolare su Instagram e Tik Tok. Il club ha aumentato la sua presenza online, anche se non raggiunge i 165 milioni di follower del Real Madrid. La sua attività su queste piattaforme contribuisce a rafforzare la sua visibilità nel settore digitale, che sta diventando sempre più rilevante per i club sportivi. La strategia di comunicazione sui social media rappresenta un elemento chiave per il coinvolgimento dei tifosi e la promozione del brand.

Non saranno i 165 milioni di follower del Real Madrid ma anche il Ravenna sta dicendo la sua in un mercato sempre più importante, quello dei social "moderni" come Instagram e Tik Tok. Ovviamente la società giallorossa paga un po’ dazio: oramai i suoi anni di gloria, con la serie B conquistata e difesa a lungo, sono ben lontani dalla memoria degli attuali fruitori di Instagram. Malgrado questo, il Ravenna – forse anche per la passione che ha suscitato l’ingaggio di Ronaldinho – è tra le migliori 10 squadre di serie C per numero di appassionati che l’annoverano tra i team da seguire. I giallorossi, al momento attuale, hanno 66.400 follower su Instagram, numero al quale vanno aggiunti altri 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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