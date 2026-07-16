Il successo del lancio del nuovo album di Madonna, Confessions II, ha dato vita ad un nuovo record su TikTok per la Regina Del Pop. La piattaforma streaming ha dichiarato a Deadline che il suo evento live del 2 luglio, realizzato il giorno precedente all’uscita nuovo lavoro in studio, ha attirato più di 2,1 milioni di spettatori in tutto il mondo su TikTok Live, il numero più alto mai registrato per un evento artistico indipendente realizzato sul portale cinese. Lo show si è tenuto in coordinamento con iHeartMedia e le aziende l’hanno descritta come “ listening party in parti uguali, domande e risposte con i fan, serata in discoteca e confession booth”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Madonna, il lancio di Confessions II è da record su Tik Tok

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Madonna, TikTok & iHeartRadio Team Up for Massive Confessions II Celebration

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Madonna, su YouTube un mini film con anticipazioni del nuovo album “Confessions II”Madonna ha pubblicato su YouTube un mini film che mostra alcune anticipazioni del suo nuovo album, intitolato “Confessions II”.

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