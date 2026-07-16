Madonna il lancio di Confessions II è da record su Tik Tok

Da metropolitanmagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il successo del lancio del nuovo album di Madonna, Confessions II, ha dato vita ad un nuovo record su TikTok per la Regina Del Pop. La piattaforma streaming ha dichiarato a Deadline che il suo evento live del 2 luglio, realizzato il giorno precedente all’uscita nuovo lavoro in studio, ha attirato più di 2,1 milioni di spettatori in tutto il mondo su TikTok Live, il numero più alto mai registrato per un evento artistico indipendente realizzato sul portale cinese. Lo show si è tenuto in coordinamento con iHeartMedia e le aziende l’hanno descritta come “ listening party in parti uguali, domande e risposte con i fan, serata in discoteca e confession booth”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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