Il racconto choc Ragazza denuncia | Mi ha violentata in un residence

Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata in un residence dopo aver incontrato un ragazzo in centro a Rimini. Secondo quanto riferito, hanno trascorso alcune ore insieme bevendo, prima di recarsi nel residence. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti.

Ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo in centro a Rimini, di aver trascorso alcune ore in sua compagnia bevendo qualcosa poi di essere andata insieme a lui in un residence. Lì, ha riferito la ragazza protagonista della vicenda, sarebbe stata aggredita e costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. È da questo racconto - ancora tutto da verificare e al momento oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti riminesi - che prendono il via le indagini dei carabinieri su una presunta violenza sessuale denunciata da una turista italiana di 23 anni, originaria del Nord Italia, che nella mattinata di lunedì si è presentata al pronto soccorso sostenendo di essere stata violentata all’interno di un residence. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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