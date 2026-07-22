Il processo contro l’ex presidente venezuelano e sua moglie si terrà negli Stati Uniti a partire dal 1° giugno 2027. La decisione è stata presa durante un’udienza preliminare in un tribunale di New York.

Mercoledì, durante un’udienza preliminare, un tribunale di New York ha stabilito che il dibattimento del processo contro l’ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro inizierà il 1° giugno del 2027. Il dibattimento è la fase principale del processo, quella che prevede che le prove vengano presentate e che i testimoni vengano interrogati. Maduro si trova attualmente in carcere negli Stati Uniti insieme alla moglie, Cilia Flores, dopo che entrambi erano stati catturati a Caracas con un’operazione delle forze speciali degli Stati Uniti, il 3 gennaio. Maduro ha 63 anni, e si trova in una prigione a Brooklyn, un quartiere di New York, dallo scorso 3 gennaio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il processo contro l’ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores inizierà negli Stati Uniti il 1° giugno del 2027

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Expresidente venezolano Nicolás Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York

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