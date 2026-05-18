Saab espulso dal Venezuela | il governo lo rimanda negli Stati Uniti

Il governo venezuelano ha deciso di espellere un cittadino svedese coinvolto in attività di intelligence e lo ha rimandato negli Stati Uniti. La decisione si basa su una revoca della cittadinanza venezuelana nei suoi confronti, avvenuta poco prima dell'espulsione. La questione ha sollevato interrogativi sul ricorso a un trattato del 1922, che il Venezuela avrebbe utilizzato per giustificare l'estradizione. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle procedure o le motivazioni specifiche che hanno portato a questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui