Saab espulso dal Venezuela | il governo lo rimanda negli Stati Uniti
Il governo venezuelano ha deciso di espellere un cittadino svedese coinvolto in attività di intelligence e lo ha rimandato negli Stati Uniti. La decisione si basa su una revoca della cittadinanza venezuelana nei suoi confronti, avvenuta poco prima dell'espulsione. La questione ha sollevato interrogativi sul ricorso a un trattato del 1922, che il Venezuela avrebbe utilizzato per giustificare l'estradizione. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle procedure o le motivazioni specifiche che hanno portato a questa decisione.
? Domande chiave Come ha fatto il Venezuela a usare un trattato del 1922?. Perché il governo ha revocato la cittadinanza venezuelana a Saab?. Chi sono i cittadini italiani coinvolti nel processo PDVSA-Cripto?. Quale strategia economica spinge Caracas a consegnare i suoi alleati?.? In Breve Espulsione basata sul trattato di estradizione del 1922 e revoca cittadinanza venezuelana.. Delcy Rodríguez guida epurazioni interne contro figure come Tarek El Aissami.. Yorkville Advisors punta a raccogliere 200 milioni di dollari per investimenti venezuelani.. Saab era detenuto all'Helicoide con visite quotidiane della moglie Camilla Fabri.. Alex Saab è stato trasportato all’aeroporto di Opa Locka a Miami tramite un velivolo Gulfstream con targa N550GA, dopo l’espulsione avvenuta per ordine del governo venezuelano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Trumps Venezuela Takeover Forces Xi to Recalculate Latin America
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