Il Dipartimento della Difesa ha imposto restrizioni alle attività di aziende cinesi ritenute collegate all'apparato militare del paese. Le misure coinvolgono sia i rapporti commerciali diretti che le attività delle rappresentanze a Washington. Non sono stati forniti dettagli specifici sui nomi delle aziende interessate. Le restrizioni sono state annunciate come parte di un'azione più ampia per limitare le attività di compagnie considerate legate alle forze armate cinesi.

Il Dipartimento della Difesa stringe il perimetro attorno alle aziende cinesi considerate legate all’apparato militare di Pechino, intervenendo sia sui rapporti commerciali diretti sia sulla rete di rappresentanza che opera a Washington. Con l’entrata in vigore della Section 851 del National Defense Authorization Act per il 2025, il dipartimento non può più stipulare contratti con imprese che si affidano a lobbyist impegnati anche per società inserite nella Section 1260H List, l’elenco delle aziende militari cinesi attive direttamente o indirettamente negli Stati Uniti. Il divieto riguarda anche le società controllanti e le controllate del contractor e si applica anche quando l’attività di lobbying per il cliente cinese non ha alcun legame con il contratto della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pentagono stringe la rete attorno alle aziende militari cinesi

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