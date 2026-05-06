Un recente studio rivela che le aziende acquisite da investitori cinesi mostrano una diminuzione della redditività nonostante gli investimenti in ricerca. Inoltre, è stato osservato che molti investitori cinesi usano le Isole Cayman per gestire i loro asset finanziari. Questi dati sollevano interrogativi sui modelli di gestione e sulla reale efficacia degli investimenti stranieri nelle aziende globali.

? Cosa scoprirai Come fanno le aziende acquisite a perdere redditività pur investendo in ricerca?. Perché gli investitori cinesi utilizzano le Isole Cayman per gestire gli asset?. Quali settori industriali europei subiscono il maggiore drenaggio di valore tecnologico?. Come avviene il trasferimento dei brevetti verso il territorio cinese?.? In Breve Investimenti concentrati in Europa al 42% e Nord America al 38%. Rendimento medio aziendale cala dell'1,1% dopo l'ingresso di capitali cinesi. 800 miliardi di dollari di asset cinesi transitano tramite le Isole Cayman. Piano Made in China 2025 accelera l'acquisizione di asset tecnologici globali.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studio: gli investimenti cinesi drenano valore alle aziende globali

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