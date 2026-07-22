A Samarcanda, sono state scattate fotografie di un reportage dedicato al pane locale. Le immagini mostrano stampi familiari, tecniche di cottura nei tandoor e il microclima unico del luogo. Il reportage si concentra sui gesti e le tradizioni legate alla produzione del pane, considerato un simbolo identitario e rituale della comunità. Le foto sono state realizzate da Michela Balboni con Federico Borella.

Le foto sono parte di un reportage da Samarcanda scattato da Michela Balboni con Federico Borella sul pane locale, simbolo identitario e rituale. Tra stampi familiari, microclima unico e cottura nei tandoor, racconta gesti, tradizioni e un sapere che resiste nel tempo. Sono talmente tante le storie, le leggende e i racconti mitologici su Samarcanda che tutti almeno una volta abbiamo pensato che non esistesse per davvero. Il nome stesso evoca luoghi remoti, avventure di mercanti, conquistatori, protagonisti di imperi lontani nello spazio e nel tempo. Tornando con i piedi per terra e un atlante alla mano, l’Uzbekistan è una meta di viaggio ancora molto richiesta e particolarmente affascinante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il pane, a Samarcanda, è una storia antica

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La Ruta de la Seda: El viaje más peligroso de la historia antigua.

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