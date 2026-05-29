Il ‘Pane del Reno’ è stato introdotto sulle tavole dei cittadini di Bologna, promosso dall’associazione dei panificatori locali e tutelato con una Denominazione Comunale. La decisione è stata comunicata il 29 maggio 2026. La certificazione garantisce che il pane rispetti specifici standard di qualità, storia e tradizione legati alla zona del fiume Reno. La produzione continuerà secondo metodi tradizionali, con attenzione alle caratteristiche tipiche del prodotto.

Bologna, 29 maggio 2026 – Nelle tavole dei bolognesi arriva il ’Pane del Reno’ promosso dall’associazione Panificatori di Bologna e provincia e tutelato tramite Denominazione Comunale (De.Co.). L’iniziativa nasce dalla volontà di restituire alla città un prodotto simbolo della propria identità gastronomica e culturale, e di promuovere il consumo di pane grazie alla creazione di un prodotto identitario della storia bolognese. Il ’Pane del Reno’ unisce l valore simbolico del fiume che attraversa la città, con il ricordo del forno comunale voluto da Francesco Zanardi, il ’sindaco del pane’. “Vogliamo riportare sulle tavole di Bologna un pane che racconti il nostro territorio e il lavoro quotidiano dei forni artigianali – afferma Antonio Di Benedetto, presidente dell’associazione Panificatori –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Pane del Reno’ in tavola: “Qualità, ma anche storia e tradizione”

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