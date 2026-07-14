Dinova inaugura il nuovo quartier generale a Bologna | Qui dialogheranno persone e intelligenza artificiale
La società ha aperto un nuovo quartier generale a Bologna, progettato per favorire l’interazione tra persone e intelligenza artificiale. La sede si concentra su spazi dedicati a questo dialogo, con aree specifiche per lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative. L’obiettivo è creare un ambiente che favorisca la collaborazione tra team umani e sistemi intelligenti, integrando le nuove soluzioni digitali nelle attività quotidiane. La struttura si trova nel centro della città e si propone come punto di riferimento nel settore.
Bologna, 14 luglio 2026 - Una nuova sede dove dare spazio al dialogo tra le persone e l’intelligenza artificiale. Dinova, realtà di riferimento nel mercato enterprise e parte del Gruppo Maggioli, inaugura la sua nuova sede in via Zanardi 51, negli spazi che hanno ospitato lo studio di Massimo Osti, designer geniale che ha dato vita a marchi come CP Company e Stone Island. La nuova sede: oltre 3.350 metri quadrati. Per Dinova “la nuova sede non rappresenta soltanto un investimento nella crescita di un'azienda che oggi conta oltre 400 collaboratori, più di 1.500 clienti attivi e oltre 3.500 progetti realizzati negli ultimi 12 mesi, ma soprattutto una presa di posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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