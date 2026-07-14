Dinova inaugura il nuovo quartier generale a Bologna | Qui dialogheranno persone e intelligenza artificiale

Notizia in breve

La società ha aperto un nuovo quartier generale a Bologna, progettato per favorire l’interazione tra persone e intelligenza artificiale. La sede si concentra su spazi dedicati a questo dialogo, con aree specifiche per lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative. L’obiettivo è creare un ambiente che favorisca la collaborazione tra team umani e sistemi intelligenti, integrando le nuove soluzioni digitali nelle attività quotidiane. La struttura si trova nel centro della città e si propone come punto di riferimento nel settore.