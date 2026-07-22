Il nuovo libro di Massimiliano Lenzi | Coraggio fatti fottere Il Western di Donald Trump
In questa puntata de Le previsioni de Il Tempo, il direttore Daniele Capezzone dialoga con Massimiliano Lenzi per presentare il suo nuovo libro, intitolato "Coraggio, fatti. fottere. Il West(ern) di Donald Trump", pubblicato da Edizioni Efesto. Previsioni de Il Tempo - Il nuovo libro di Massimiliano Lenzi: "Coraggio, fatti. fottere. Il West(ern) di Donald Trump" Caccia rossa al poliziotto a Bologna. Pietre, bombe carta e auto in fiamme: il video choc. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Previsioni de Il Tempo - Coraggio, fatti... fottere il nuovo libro di Massimiliano Lenzi
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