Il nodo di Bab el-Mandeb e l’assedio saudita dello Yemen visti da Sana’a

Da lettera43.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ingegnere civile di 47 anni, figlio di un ex generale e leader tribale, vive nella capitale yemenita. La città si trova in una zona colpita dall’assedio saudita e dai blocchi nel punto strategico di Bab el-Mandeb, uno stretto marittimo chiave per il traffico di petrolio e rotte commerciali. La sua famiglia rappresenta una delle più grandi e influenti nel paese, con oltre dieci milioni di persone sotto la sua influenza tribale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Abdulfatah Mujahid Al-Qahali, 47 anni, ingegnere civile, è figlio del generale Mujahid Al-Qahali, storico leader nasserista yemenita e capo tribale della confederazione Bakil, la più grande dello Yemen: oltre 10 milioni di persone e una trentina di tribù nelle regioni attorno e a nord di Sana’a. Le accuse emiratine e l’Odissea giudiziaria. Emigrato negli Emirati nel 2001, imprenditore affermato con una fabbrica di marmo e granito a Sharjah, nel 2016 accompagnò il padre in una missione di pace ad Abu Dhabi, davanti alla leadership emiratina: la proposta era un dialogo tra tutte le parti yemenite, ospitato e patrocinato dagli stessi Emirati, per fermare la guerra iniziata con l’intervento della coalizione saudita il 26 marzo 2015. 🔗 Leggi su Lettera43.it

il nodo di bab el mandeb e l8217assedio saudita dello yemen visti da sana8217a
© Lettera43.it - Il nodo di Bab el-Mandeb e l’assedio saudita dello Yemen visti da Sana’a
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bab el-Mandeb: rischio blocco per il 30% delle merci mondialiLo stretto di Bab el-Mandeb potrebbe bloccare il transito del 30% delle merci mondiali a causa dell’instabilità nella zona.

Medio Oriente, l'Iran strozza il mondo: blocco totale di Hormuz e Bab el-Mandeb.L'Iran ha annunciato di aver chiuso completamente lo Stretto di Hormuz e il Passo di Bab el-Mandeb, bloccando così il traffico marittimo in quelle...

Temi più discussi: Dopo Hormuz si prepara Bab el-Manteb: non c'è pace tra gli Stretti; Mar Rosso, gli Houthi bloccano lo Stretto Bab el-Mandeb. Trump minaccia: Ce ne occuperemo; La guerra dei corridoi energetici; Il nodo di Bab el-Mandeb e l’assedio saudita dello Yemen visti da Sana’a.

il nodo di babIl nodo di Bab el-Mandeb e l’assedio saudita dello Yemen visti da Sana’aI rapporti con l'Italia, l'assedio saudita e il blocco annunciato dello stretto di Bab el-Mandeb: una chiacchierata con il figlio del generale Mujahid Al-Qahali. lettera43.it

il nodo di babMar Rosso, gli Houthi bloccano lo Stretto Bab el-Mandeb. Trump minaccia: Ce ne occuperemoUna petroliera a nord dello Stretto di Bab el-Mandeb (AP Photo/Abdulnasser Alseddik) Dopo mesi ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web