Un ingegnere civile di 47 anni, figlio di un ex generale e leader tribale, vive nella capitale yemenita. La città si trova in una zona colpita dall’assedio saudita e dai blocchi nel punto strategico di Bab el-Mandeb, uno stretto marittimo chiave per il traffico di petrolio e rotte commerciali. La sua famiglia rappresenta una delle più grandi e influenti nel paese, con oltre dieci milioni di persone sotto la sua influenza tribale.

Abdulfatah Mujahid Al-Qahali, 47 anni, ingegnere civile, è figlio del generale Mujahid Al-Qahali, storico leader nasserista yemenita e capo tribale della confederazione Bakil, la più grande dello Yemen: oltre 10 milioni di persone e una trentina di tribù nelle regioni attorno e a nord di Sana’a. Le accuse emiratine e l’Odissea giudiziaria. Emigrato negli Emirati nel 2001, imprenditore affermato con una fabbrica di marmo e granito a Sharjah, nel 2016 accompagnò il padre in una missione di pace ad Abu Dhabi, davanti alla leadership emiratina: la proposta era un dialogo tra tutte le parti yemenite, ospitato e patrocinato dagli stessi Emirati, per fermare la guerra iniziata con l’intervento della coalizione saudita il 26 marzo 2015. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il nodo di Bab el-Mandeb e l’assedio saudita dello Yemen visti da Sana’a

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