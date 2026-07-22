Due perizie, quella dei carabinieri del Ris e una richiesta della prima commissione parlamentare d’inchiesta, sono al centro di un procedimento. La perizia dei Ris, molto dettagliata, è stata confrontata con quella di un altro ente. Secondo un rappresentante delle autorità, le conclusioni delle due analisi non si contraddicono. Nei prossimi giorni, saranno ascoltati tre testimoni, tra cui un ex dirigente di banca.

di Laura Valdesi SIENA La perizia dei carabinieri del Ris che venne effettuata su richiesta della prima commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del manager di Rocca Salimbeni fu corposa. Era il novembre 2021 quando vennero resi noti tutti i quesiti. Si chiese, tra l’altro, "di ipotizzare che Rossi sia stato reso incosciente, anche in modo non violento, prima della preciptazione, simulando che sia stato afferrato da due soggetti, in modo da sollevarne il corpo inanimato, per farlo precipitare dalla finestra verificando che la dinamica sia compatibile con tutti gli elementi accertati dalla scientifica in seguito alla morte di Rossi".... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo delle due perizie. Vinci: "Non contrastano". Saranno sentiti Riccucci, Mingrone e Filippone

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