Il Milan punta tutto su Karetsas | chi è il nuovo obiettivo

Il Milan sta valutando l'acquisto di Karetsas, un nuovo obiettivo di mercato. La società sta cercando di completare la rosa con almeno quattro rinforzi di livello, secondo le indicazioni dell’allenatore portoghese. La squadra si sta formando intorno a un modulo 3-4-2-1, ma il mercato è ancora aperto e in fase di definizione. Il club sta lavorando per rafforzare il reparto offensivo e il centrocampo.

Il Milan di Ruben Amorim prende forma, ma il mercato rossonero è ancora chiamato a completare diversi tasselli. Il tecnico portoghese, arrivato con l’idea di costruire una squadra adatta al suo 3-4-2-1, ha bisogno di almeno quattro rinforzi di livello per poter sviluppare al meglio il nuovo progetto. La spina dorsale sembra aver trovato maggiore solidità con gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos, mentre il possibile rinnovo di Luka Modric aggiungerebbe esperienza e qualità al centro del campo. Resta però da sistemare soprattutto la zona della trequarti. Proprio lì il Milan avrebbe individuato uno dei profili più interessanti: Konstantinos Karetsas, talento greco classe 2007 del Genk. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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