Il Milan convince Modric

Il Milan ha convinto il centrocampista croato Modric, che ha annunciato di voler continuare a giocare nonostante abbia già compiuto 40 anni. La decisione arriva dopo un incontro con i dirigenti del club, che hanno manifestato interesse a proseguire la collaborazione. Modric, che ha già avuto una lunga carriera in Europa, ha dichiarato di sentirsi motivato a continuare a calcare i campi di calcio. La firma con il club è attesa nelle prossime settimane.

2026-07-22 09:41:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ha già compiuto 40 anni, ma Modric non ha finito. Il Milan ha convinto la leggenda croata a restare in campo ancora per una stagione e l’accordo per il rinnovo è stato raggiunto. In assenza di ufficialità, il Pallone d’Oro, uno dei migliori centrocampisti della storia, Prolungherà la sua attività nella squadra italiana per un’altra stagione nella quale ha trovato un ecosistema perfetto dopo aver lasciato il Real Madrid. La prestazione della Croazia ai Mondiali non è stata quella prevista, nonostante le aspettative dei Balcani non fossero così grandi come in altre competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Modric stunner helps milan secure an important victory

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