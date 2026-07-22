Il match di Volley

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al PalaMatteoli di Pontedera si è svolto un doppio incontro di volley tra la squadra locale e una selezione statunitense. L'evento ha coinvolto due partite consecutive, entrambe disputate sullo stesso campo. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre di livello internazionale, con incontri che si sono svolti secondo il calendario previsto. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alla programmazione originale.

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