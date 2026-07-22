il match di volley

Al PalaMatteoli di Pontedera si è svolto un doppio incontro di volley tra la squadra locale e una selezione statunitense. L'evento ha coinvolto due partite consecutive, entrambe disputate sullo stesso campo. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre di livello internazionale, con incontri che si sono svolti secondo il calendario previsto. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alla programmazione originale.

Nei giorni scorsi al PalaMatteoli di Pontedera, il consueto incontro internazionale di volley, fra i locali del Gruppo Lupi ed una selezione statunitense, si è "raddoppiato". Due compagini locali, vale a dire la futura formazione Under19, potenziata da elementi provenienti da Migliarino e, lo stesso Gruppo Lupi - militante in B - completato da elementi della serie C del Fucecchio e delle Serie B di Camaiore e Cascia, si sono misurate con due formazioni della Champions Unlimited. Questa altro non è che il gruppo che coach Alan Knipe crea durante il periodo estivo per dar modo ad atleti a stelle e strisce di perfezionarsi in Europa. Ne sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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