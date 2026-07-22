Il gruppo Florence investe su Corinaldo | nuovo hub

Il Gruppo Florence ha annunciato un investimento a Corinaldo per la creazione di un nuovo hub. L’iniziativa porterà nuovi posti di lavoro e competenze nel territorio, contribuendo allo sviluppo locale. L’apertura del centro è prevista in un’area strategica, con dettagli sui tempi di realizzazione e le dimensioni ancora da definire. La decisione segue altri interventi del gruppo nel settore, rafforzando la presenza nell’area.

Corinaldo e il nuovo hub del Gruppo Florence Corinaldo si prepara ad accogliere un nuovo investimento che porta lavoro, competenze e prospettive concrete per il territorio. Da settembre aprirà infatti il nuovo hub produttivo del Gruppo Florence, polo manifatturiero italiano del lusso, specializzato nella realizzazione di capi in denim di alta gamma. La struttura, di circa 1.400 metri quadrati, ospiterà un centinaio di postazioni dedicate alla confezione di capispalla e pantaloni, con un livello di qualità artigianale che punta a valorizzare la tradizione marchigiana.Per sostenere l’avvio delle attività, il Gruppo ha aperto la selezione di 30 sarti e confezionisti di produzione, figure che entreranno nella Divisione International Promo Studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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