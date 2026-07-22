Il bacino padano si trova ancora in uno stato di severità idrica, nonostante le recenti precipitazioni che hanno temporaneamente alleviato il caldo intenso. Le piogge e i temporali sparsi non sono stati sufficienti a invertire completamente la situazione di scarsità d'acqua. La condizione di emergenza idrica è confermata, e le riserve continuano a essere sotto stretta osservazione. La situazione rimane critica anche con il miglioramento temporaneo delle condizioni meteorologiche.

Nonostante le piogge e i temporali sparsi degli ultimi giorni abbiano concesso una tregua dal gran caldo, la crisi idrica non molla la presa sul bacino padano. L’osservatorio coordinato dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po ha infatti confermato lo stato di severità idrica “Media senza precipitazioni” per l’intero distretto. In Emilia-Romagna le dighe piacentine di Mignano e Molato sono in progressivo svuotamento (30% e 23%). Tiene invece il Bolognese grazie a Suviana (93%) e il Riminese con Ridracoli (72%). Le recenti piogge hanno consentito un lieve recupero del Po all’impianto di Palantone, garantendo il regolare funzionamento delle prese del Canale Emiliano Romagnolo (Cer). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Grande Fiume in difficoltà: confermato lo stato di severità idrica

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