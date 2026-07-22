Mercoledì 15 luglio si è svolta al Golf Bellosguardo Vinci la gara Taylor Made Open, con inizio alle 18 e partenza simultanea dei partecipanti. La competizione ha fatto parte della settimana agonistica dei golf club empolesi, seguendo un format già apprezzato nelle edizioni precedenti.

La settimana agonistica dei golf club empolesi ha ricalcato l’apprezzatissimo format di quella precedente. Mercoledì 15 luglio al Golf Bellosguardo Vinci i giocatori si sono ritrovati alle ore 18 per la gara Taylor Made Open con partenza simultanea. Claudio Montanari ha vinto con 40 colpi, Luca Salvadori (18), Rodolfo Biagi (21) e Roberto Castelli (24) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Valerio Brunetti (18), Fabio Gargani (20) ed Elisabeth Jannach(22). La giornata è terminata con la cena tra le colline vinciane. Sabato 18 luglio al Golf Montelupo sono proseguite le gare in ricordo di Simone Nozzoli, giornalista con la passione del golf scomparso 12 mesi fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il golf nei club empolesi. A Vinci il Taylor Made Open

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