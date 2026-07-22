Un gruppo di gheppi è stato rilasciato in natura in un’area di Arnovecchio, segnando il ritorno di questi falchi di piccole dimensioni nelle campagne dell’empolese-valdelsa. Il volo degli esemplari appena liberati ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, offrendo uno spettacolo naturale. Il gheppio, presente nella zona, era stato precedentemente curato e monitorato prima del rilascio. La riabilitazione e il reinserimento degli uccelli rappresentano un intervento di conservazione locale.

Uno spettacolo tutto da ammirare. Perché quando succede di poter vedere il ritorno in natura di alcuni esemplari di gheppio? Il falco di piccole dimensioni, infatti, popola le campagne dell’empolese-valdelsa. E alle 8.30 di sabato prossimo è prevista proprio all’interno dell’area protetta di Arnovecchio la liberazione di questi rapaci diurni che sono stati presi in cura dal Cetras, il Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli. Un centro, questo, che si pone proprio l’obiettivo di recuperare, curare, riabilitare e reintrodurre in natura gli uccelli selvatici che si trovano in difficoltà. Il gheppio, tra l’altro, è un rapace interessante perché non è così difficile trovarlo mentre caccia le sue prede, oppure vederlo nella sua caratteristica posizione a “spirito santo“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gheppio spicca di nuovo il volo. Il ritorno in natura ad Arnovecchio

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