Inzoli spicca il volo | a Molfetta arriva il salto che cambia tutto

Da sportface.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la giornata finale dei Campionati Italiani Under 23 a Molfetta, un atleta di 21 anni ha realizzato un salto in lungo di 8,25 metri con un vento di +2. La prestazione si è distinta come la migliore della manifestazione, portando l’atleta a superare di molto i precedenti risultati. La gara si è conclusa con questa mossa che ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori.

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Francesco Inzoli illumina l’ultima giornata dei Tricolori Under 23 di Molfetta con una prestazione da copertina. Il 21enne milanese delle Fiamme Gialle atterra a 8,25 nel salto in lungo, con vento regolare a +2.0, migliorandosi di ben 29 centimetri. Una misura pesantissima, che lo porta al quarto posto nelle liste italiane di sempre, dietro Andrew Howe, Giovanni Evangelisti e Mattia Furlani, alla pari con Simone Bianchi. Il salto decisivo arriva subito, al primo turno: un balzo che vale non solo il titolo, ma anche lo standard per gli Europei di Birmingham, fissato a 8,05. Inzoli poi si supera ancora con un 8,30 ventoso, non omologabile per il vento a +2,5, prima di rinunciare agli ultimi tre salti dopo un nullo molto lungo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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