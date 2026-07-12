Inzoli spicca il volo | a Molfetta arriva il salto che cambia tutto

Notizia in breve

Durante la giornata finale dei Campionati Italiani Under 23 a Molfetta, un atleta di 21 anni ha realizzato un salto in lungo di 8,25 metri con un vento di +2. La prestazione si è distinta come la migliore della manifestazione, portando l’atleta a superare di molto i precedenti risultati. La gara si è conclusa con questa mossa che ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori.