Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara al Centro studi americani il confronto sulle nuove sfide dell' Alleanza

Dopo il vertice di Ankara, un incontro al Centro studi americani ha riunito diplomatici, accademici ed esperti di relazioni internazionali per discutere delle nuove sfide dell'Alleanza Atlantica. L'evento ha analizzato gli esiti del summit e le possibili implicazioni per la sicurezza euro-atlantica, concentrandosi sulle questioni emerse durante il vertice e sulle prospettive future dell'organizzazione.

Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara è stato al centro dell'incontro ospitato dal Centro studi americani, che ha riunito diplomatici, accademici ed esperti di relazioni internazionali per analizzare gli esiti del vertice dell'Alleanza Atlantica e le prospettive della sicurezza euro-atlantica. L'appuntamento ha offerto una lettura critica delle decisioni adottate durante il Summit Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina, dall'instabilità in Medio Oriente e dalla crescente competizione tra le grandi potenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove

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