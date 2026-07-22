Il Festival dei talenti emergenti Hit intramontabili e brani inediti

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Versiliana ospita il festival giovanile " Hit Giovani – Canzone d’autore " 2026 che offre un’occasione di confronto con il pubblico per giovani cantanti – selezionati attraverso un bando nazionale – di età fra i 16 e i 35 anni. È un palcoscenico importante davanti al pubblico dell’estate versiliese per i talenti di domani della canzone e consiste in un festival canoro che si svolgerà sul palcoscenico degli "Incontri al Caffè" de La Versiliana, intitolato a Romano Battaglia, domani con le semifinali e venerdì le finali. Inizio alle 21, ingresso libero. Partecipano alcuni big della musica leggera come ospiti e componenti della giuria: Mario Lavezzi, Fio Zanotti, Paolo Giordano, Giordano Sangiorgi, Roberta Girotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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