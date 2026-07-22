Durante una riunione parlamentare, un ricercatore ha ripetuto di aver segnalato i rischi associati ai vaccini anti Covid, ma la sua posizione è stata definita come quella di un no vax. Ha anche affermato che gli effetti collaterali dei vaccini sono stati molto rari e che i benefici hanno superato i rischi, contribuendo a salvare milioni di vite.

Alla bicamerale il dottor Paolo Bellavite ribadisce di aver segnalato i pericoli dei sieri. Ma l’Aifa lo liquidò: «È un no vax». «Gli effetti avversi dei vaccini anti Covid sono stati pochissimi», «i benefici hanno superato senza dubbio i rischi», «i vaccini hanno salvato milioni di vite». Sono alcuni dei pilastri su cui si è fondata la narrazione ufficiale della campagna vaccinale. Pilastri che, secondo lo stimato scienziato Paolo Bellavite, già professore di Patologia generale all’Università di Verona, audito ieri in Commissione Covid, meritano oggi una revisione profonda. A partire dall’idea del vaccino come unico strumento salvifico. Perché anche quando si parla di benefici è necessario fornire prove solide. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il dottor Bellavite: «Snobbati i miei allarmi sugli effetti avversi»

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