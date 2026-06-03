Addio Christine! Muore la ricercatrice che denunciò gli effetti avversi del Covid

Notizia in breve

È deceduta a 56 anni Christine Cotton, ricercatrice nota per aver criticato gli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid. Cotton era conosciuta nel settore farmaceutico e aveva espresso posizioni contro la vaccinazione di massa, attirando l’attenzione di alcuni ambienti. La sua morte ha suscitato commenti e discussioni tra chi la sosteneva come una voce critica e chi la vedeva come una figura controversa. Nelle sue ultime dichiarazioni aveva evidenziato alcune preoccupazioni sulla sicurezza dei vaccini.