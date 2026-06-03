Addio Christine! Muore la ricercatrice che denunciò gli effetti avversi del Covid
È deceduta a 56 anni Christine Cotton, ricercatrice nota per aver criticato gli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid. Cotton era conosciuta nel settore farmaceutico e aveva espresso posizioni contro la vaccinazione di massa, attirando l’attenzione di alcuni ambienti. La sua morte ha suscitato commenti e discussioni tra chi la sosteneva come una voce critica e chi la vedeva come una figura controversa. Nelle sue ultime dichiarazioni aveva evidenziato alcune preoccupazioni sulla sicurezza dei vaccini.
È morta a 56 anni Christine Cotton, presentata in alcuni ambienti come una professionista del settore farmaceutico diventata nota per le sue posizioni critiche verso i vaccini anti-Covid. Secondo quanto riportato, si sarebbe tolta la vita, lasciando uno scritto in cui ribadiva le proprie convinzioni sulla campagna vaccinale. La notizia ha acceso reazioni forti soprattutto nei circuiti che da anni contestano la gestione della pandemia. Proprio per questo, oggi più che mai, diventa fondamentale separare l’emotività dal dato: capire cosa sosteneva Cotton e cosa invece indicano evidenze scientifiche e autorità regolatorie. Le posizioni di Christine Cotton. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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