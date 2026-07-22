Il dono | soldi per la ricerca
Oggi si ricorda l’11esimo anniversario della morte di una giovane donna deceduta a causa di complicanze legate a un trapianto di midollo osseo. La famiglia mantiene vivo il ricordo della vittima e ha promosso una donazione di denaro destinata alla ricerca medica. La somma raccolta viene utilizzata per finanziare studi e progetti nel campo della medicina. La donazione è stata resa pubblica come parte di un’iniziativa per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti.
Oggi ricorre l’11esimo anno dalla scomparsa di Ilaria Alestra, dopo le gravi complicanze di un trapianto di midollo osseo. Il suo ricordo è ancora ben vivo, e Marco, suo padre, continua a coltivarlo. A dicembre a “Le scuderie di Villa Mori” di Santa Maria a Monte, messo a disposizione dalla generosissima Elena Niccolai e dal suo staff, in occasione del 34° compleanno di Ilaria, si è svolto un evento-spettacolo. La serata ha dato modo di raccogliere, attraverso libere offerte, quasi 3mila euro (2.950) donata in parte all’Agbalt, a sostegno delle famiglie dei bambini in cura, e in parte a Fa.ri.tmo onlus, associazione di ricerca, con sedi all’ospedale S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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