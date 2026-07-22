La divisione femminile della WWE ha concluso la sua presenza nei Premium Live Event, con le ultime combattute che hanno segnato la fine di un’era. Le donne, un tempo protagoniste principali dello show e spesso a chiudere gli eventi con storie più intense di quelle maschili, non parteciperanno più a queste serate. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, segnando il conclusione di un periodo in cui le atlete occupavano un ruolo centrale.

C’era un tempo non troppo lontano in cui la divisione femminile della WWE era il vero motore trainante dello show. Le donne chiudevano i Premium Live Event non per una quota rosa da rispettare, ma perché le loro storie surclassavano quelle degli uomini per intensità e scrittura. Il vertice toccato a WrestleMania 35 con il Triple Threat tra Becky Lynch, Charlotte Flair e Ronda Rousey a dominare la scena nel main event più importante dell’anno non fu una concessione caritatevole, ma la naturale conclusione di un’evoluzione che il ring aveva già preteso e legittimato. Dopo è stata l’era di Triple H, con un glorioso ritorno del Damage CTRL formato da Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky . 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Il crepuscolo della divisione femminile: il lungo addio all’evoluzione

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