A 76 anni, un uomo ha conseguito la laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo presso un'università italiana. Dopo aver rinviato il percorso di studi per molti anni, ha deciso di completare il percorso accademico, dichiarandosi emozionato. La laurea rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che aveva lasciato in sospeso nel passato.

A 76 anni ha coronato un sogno che aveva dovuto rimandare per tutta una vita. Franco Sonnino, bustocco, si è laureato all’ Università degli Studi dell’Insubria nel corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo, dimostrando che la voglia di imparare non conosce età. La sua non è una laurea arrivata al termine di un percorso lineare. Da giovane, infatti, Sonnino si era iscritto a Giurisprudenza, ma gli studi universitari furono presto interrotti. Prima la scelta di intraprendere la carriera nella Marina Militare, poi quella di seguire le orme del padre Mario nell’attività imprenditoriale lo portarono a mettere da parte quel progetto accademico che, però, non ha mai smesso di coltivare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il coraggio di non fermarsi mai. Franco Sonnino si laurea a 76 anni: "Emozionato, era il mio sogno"

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