A 76 anni, un uomo si è laureato in Storia e storie del mondo contemporaneo presso un'università in Italia. Dopo la pensione, ha deciso di riprendere gli studi, realizzando un desiderio mai soddisfatto in passato. La laurea rappresenta anche un tributo alla memoria di sua madre, che aveva desiderato vederlo raggiungere questo traguardo.

Busto Arsizio (Varese) – A 76 anni ha coronato un sogno che aveva dovuto rimandare per tutta una vita. Franco Sonnino, bustocco, si è laureato all' Università degli Studi dell'Insubria nel corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo, dimostrando che la voglia di imparare non conosce età. La sua non è una laurea arrivata al termine di un percorso lineare. Da giovane, infatti, Sonnino si era iscritto a Giurisprudenza, ma gli studi universitari furono presto interrotti. Prima la scelta di intraprendere la carriera nella Marina Militare, poi quella di seguire le orme del padre Mario nell'attività imprenditoriale lo portarono a mettere da parte quel progetto accademico che, però, non ha mai smesso di coltivare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Franco Sonnino si laurea a 76 anni: “Dopo la pensione mi sono rimesso a studiare. Ho realizzato il desiderio di mia madre”

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