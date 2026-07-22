La Procura ha deciso di non sequestrare il telefono di Rocchi nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri, nonostante le dichiarazioni iniziali che indicavano come un errore non procedere con il sequestro di dispositivi e computer. Questa decisione è stata influenzata dal “clamore mediatico” che ha accompagnato il caso. In precedenza, la Procura aveva sottolineato che avrebbe dovuto agire nella prima fase dell’indagine per acquisire elementi utili.

Nell’ inchiesta sugli arbitri che ha coinvolto l’ex designatore Gianluca Rocchi, la Procura aveva dichiarato che sarebbe stato un errore non procedere nella prima parte al sequestro di telefonini e pc. A questo proposito, il Corriere della Sera riporta il motivo per cui la Procura di Milano non ha mai sequestrato i telefoni per cercare messaggi, come accade solitamente. Archiviazione per Rocchi, i motivi del mancato sequestro di telefoni. Il quotidiano scrive: Perché nell’inchiesta sulle interferenze la Procura di Milano non ha mai sequestrato (come invece accade quasi sempre) i telefoni alla ricerca di messaggi tra gli interlocutori a... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il “clamore mediatico” ha portato al mancato sequestro del telefono di Rocchi dalla Procura

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