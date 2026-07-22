Il cinema che verrà Dall’infanzia di Lucio al film di Studio Croma

Notizia in breve

Sono sei le opere cinematografiche, tra cui una completamente animata, due cortometraggi e nove documentari, tutte incentrate sulla lingua dei segni. Un progetto che coinvolge anche storie dedicate all’infanzia e alla famiglia, con un focus preciso sulla comunicazione non verbale. Le produzioni sono state realizzate da Studio Croma e altri soggetti, con l’obiettivo di sensibilizzare e rappresentare le diverse modalità di comunicazione.