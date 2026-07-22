Il cinema che verrà Dall’infanzia di Lucio al film di Studio Croma
Sono sei le opere cinematografiche, tra cui una completamente animata, due cortometraggi e nove documentari, tutte incentrate sulla lingua dei segni. Un progetto che coinvolge anche storie dedicate all’infanzia e alla famiglia, con un focus preciso sulla comunicazione non verbale. Le produzioni sono state realizzate da Studio Croma e altri soggetti, con l’obiettivo di sensibilizzare e rappresentare le diverse modalità di comunicazione.
Sei opere cinematografiche (di cui una totalmente in animazione), due cortometraggi, nove documentari e storie con al centro la lingua dei segni, donne e maternità, adolescenza e ricerca dell’identità, ma anche (e ancora) Lucio Dalla, la montagna, la città di Tresigallo, il rugby, Dracula al femminile tra le nuove opere audiovisive finanziate dalla Regione con un milione di euro, selezionati con il Bando 2026 per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva destinato a imprese con sede o unità locale in Emilia-Romagna. E c’è anche la storia di una bambina alla ricerca del suo pappagallo rubato in periferia, plot di Bubu in the... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gadis Miskin Jual Bakpao Dipalak Preman, Ternyata Dewi Perang Hajar Mereka Semua
Notizie e thread social correlati
L’opera lirica incontra Lucio Dalla. Al Giglio arriva "L’anno che verrà"L’opera su Lucio Dalla sarà rappresentata a Lucca il 12 marzo alle 21 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini.
Leggi anche: Al Cinema Fiorella torna il "Mistery Film", format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta