Il centro? Affollato e frammentato Ma può essere l’ago della bilancia

Il centro politico è descritto come un'area affollata e frammentata, caratterizzata da sigle politiche deboli e leadership instabili. Nel discorso pubblico italiano, viene spesso considerato come una categoria residuale, con ambizioni che superano i consensi effettivi. La sua configurazione attuale evidenzia una presenza politica difficile da definire e stabile.

Castellani Nel dibattito pubblico italiano il “centro” è oramai spesso trattato come una categoria residuale, una terra di mezzo popolata da sigle fragili, leadership discontinue e ambizioni sproporzionate ai consensi. Eppure, a dispetto della sua cronica debolezza organizzativa ed elettorale, il centro continua a esercitare una funzione decisiva negli equilibri del sistema politico. Non per forza propria, ma per necessità altrui. La ragione è strutturale. Il sistema politico italiano, anche nella sua versione più recente e in quella che si va delineando intorno alla futura legge elettorale, non premia soltanto la forza dei blocchi, ma la loro capacità di coalizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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