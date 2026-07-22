Il caso Fakir secondo gli antifascisti | dal vittimismo alla nuova lotta di classe

Notizia in breve

Il 19 luglio a Bologna è deceduto Abderrahim Fakir, un uomo di 43 anni di origine marocchina, dopo un intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato mentre Fakir aveva causato danni a un’automobile e si era mostrato aggressivo. La polizia è intervenuta per contenere la persona, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sull’intervento o sulle cause dirette del decesso. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di gruppi antifascisti.