Il caso Fakir secondo gli antifascisti | dal vittimismo alla nuova lotta di classe
Il 19 luglio a Bologna è deceduto Abderrahim Fakir, un uomo di 43 anni di origine marocchina, dopo un intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato mentre Fakir aveva causato danni a un’automobile e si era mostrato aggressivo. La polizia è intervenuta per contenere la persona, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sull’intervento o sulle cause dirette del decesso. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di gruppi antifascisti.
Roma, 22 lug – Il 19 luglio è morto a Bologna Abderrahim Fakir, un marocchino di 43 anni, a seguito di un intervento della polizia finalizzato al suo contenimento, dopo che aveva dato in escandescenze danneggiando un’automobile. Il fato ha voluto che la sua morte avvenisse in corrispondenza dell’anniversario dell’uccisione di Carlo Giuliani, il militante di estrema sinistra no global deceduto durante i fatti del G8 di Genova del 2001. L’estrema sinistra ha saputo sfruttare al massimo questa coincidenza, mettendo a ferro e fuoco la città di Bologna e facendo leva su uno dei suoi cavalli di battaglia più recenti: l’intersezionalità delle oppressioni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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Basta, aiuto. Sono le ultime parole che, secondo la ricostruzione, Abderrahim Fakir ha gridato mentre veniva arrestato nel quartiere Pilastro, sotto gli occhi dei residenti. Il 42enne è morto durante il fermo e il caso ha acceso una forte polemica sul compor facebook
Caso Fakir, auto date alle fiamme e 11 feriti negli scontri dopo il corteo verità e giustizia reddit
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