il cas struttura complessa che funziona

I consiglieri del gruppo SiAmo Ozzano hanno visitato il Centro di Accoglienza Straordinaria nell’ex caserma Gamberini, con autorizzazione della Prefettura. Dopo la visita, hanno espresso apprezzamento per il funzionamento della struttura, definendola “complessa che funziona”. La visita si è svolta alcuni giorni fa e ha coinvolto i rappresentanti del gruppo, che hanno riferito sulla situazione attuale del centro.

Plauso al Cas nell’ex caserma Gamberini di Ozzano dopo la visita della minoranza di SiAmo Ozzano. A parlare i consiglieri del gruppo Gerardo Tranchitella e Monia Vason: "Giorni fa abbiamo nuovamente visitato, con autorizzazione della Prefettura, il Centro di Accoglienza Straordinaria presente sul territorio comunale. Non si tratta della nostra prima visita. Già negli anni passati abbiamo ritenuto importante confrontarci direttamente con i responsabili della struttura per conoscere da vicino la realtà del centro e verificarne l’evoluzione. Anche questa volta abbiamo chiesto e ottenuto l’autorizzazione dalla Prefettura, perché crediamo che il ruolo di un consigliere comunale imponga di approfondire i temi prima di esprimere giudizi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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