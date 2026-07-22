Il canto spontaneo melodioso e solare della natura nell’Espressionismo di Mary Wind
Un canto spontaneo, melodioso e solare della natura viene rappresentato nell’Espressionismo di Mary Wind. L’artista ritrae un mondo perfetto ed equilibrato che circonda l’essere umano, lontano dal caos delle aree urbane. La scena mette in evidenza la purezza e la serenità del paesaggio naturale, catturando la sua vitalità attraverso pennellate che evidenziano la musicalità dei suoni ambientali. La rappresentazione invita a riflettere sulla differenza tra il mondo naturale e quello cittadino.
Contemplare quel mondo perfetto ed equilibrato che circonda l’essere umano al di fuori delle aree urbane, ormai completamente assorbite dal rumore, dalla fretta e dalla razionalità della quotidianità, suscita in alcuni artisti il desiderio di restituire le immagini colte con lo sguardo attraverso il filtro della propria soggettività, trasformando di fatto un semplice dipinto in un’esperienza interiore che connette il soggetto emanante, cioè l’esecutore dell’opera, e il ricevente, l’osservatore, che a quel punto percepisce di trovarsi di fronte a qualcosa di più di un semplice ritratto di ciò che gli occhi vedono. Nel momento in cui... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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