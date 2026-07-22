Il canto spontaneo melodioso e solare della natura nell’Espressionismo di Mary Wind

Notizia in breve

Un canto spontaneo, melodioso e solare della natura viene rappresentato nell’Espressionismo di Mary Wind. L’artista ritrae un mondo perfetto ed equilibrato che circonda l’essere umano, lontano dal caos delle aree urbane. La scena mette in evidenza la purezza e la serenità del paesaggio naturale, catturando la sua vitalità attraverso pennellate che evidenziano la musicalità dei suoni ambientali. La rappresentazione invita a riflettere sulla differenza tra il mondo naturale e quello cittadino.