La scoperta del mondo attraverso sentieri emozionali nell’Espressionismo Astratto di Barbara Monti

Nell’ambito dell’arte moderna, alcune correnti si concentrano su emozioni e sensazioni piuttosto che su rappresentazioni realistiche. Tra queste, l’Espressionismo Astratto si distingue per l’uso di forme e colori che trasmettono stati d’animo senza ricorrere a figure riconoscibili. Un’artista italiana ha sviluppato un percorso personale in questa direzione, creando opere che invitano lo spettatore a esplorare un mondo interno fatto di sentimenti e percezioni. La sua produzione si caratterizza per un linguaggio visivo libero e vibrante.

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Esistono approcci pittorici che non necessitano di essere espliciti, di raccontare in maniera chiara e facilmente visibile tutto ciò che l’autore desidera esprimere, bensì tendono a essere più sottili, si pongono nella dimensione dell’intuitività, della percezione legata all’immediatezza delle sensazioni che dall’emanazione dell’esecutore si propagano oltre la bidimensionalità della tela per andare a connettersi con le corde dell’osservatore. Lo stile più affine a una tale attitudine creativa è quello più vicino alla mancanza di forma, a quell’universo fatto di caos e di sfaccettature interpretative che induce chi riceve il messaggio visivo a compiere uno sforzo di approfondimento privo di razionalità, sulla base delle vibrazioni che spontaneamente gli arrivano mettendosi davanti alla tela. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La scoperta del mondo attraverso sentieri emozionali nell’Espressionismo Astratto di Barbara Monti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dalla riflessione interiore all’esplosione cromatica verso l’esterno nell’Espressionismo Astratto di Michaela Yearwood-DanL’equilibrio tra introspezione e presa di coscienza di ciò che ruota nella sfera più intima e nascosta, e il modo in cui si sceglie di essere quando... I cuori di Lucien Levin, quando l’Espressionismo Astratto incontra l’icona Pop per eccellenzaSpesso nell’immaginario comune si tende a separare nettamente tutto ciò che è concettuale, intellettivo e indefinito dal punto di vista della forma... La scoperta del mondo attraverso sentieri emozionali nell’Espressionismo Astratto di Barbara MontiEsistono approcci pittorici che non necessitano di essere espliciti, di raccontare in maniera chiara e facilmente visibile tutto ciò che l’autore desidera ... lopinionista.it