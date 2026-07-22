Il cantante è indagato Accertamenti sulle cause

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’autopsia sul 41enne Alessandro Magnani, morto a Cognento di Campagnola in seguito a un incidente stradale, è stata completata. L’incidente ha coinvolto anche Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo di Carpi. Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

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È stata completata l’autopsia sul 41enne Alessandro Magnani, morto a Cognento di Campagnola a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche Paolo Belli, il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi. Il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati, come avviene di prassi in questi casi, per l’ipotesi di omicidio stradale, per poter svolgere gli accertamenti utili alla ricostruzione dell’accaduto. Occorrerà tempo, però, per completare tutti gli esami e sapere l’esito dell’accertamento disposto dalla Procura sulle cause della morte e che si è tenuto all’obitorio di Parma: la vittima, che abitava a Canolo di Correggio, era stata portata in elisoccorso il 13 luglio all’ospedale Maggiore ed è morta il giorno dopo, senza mai riprendere conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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