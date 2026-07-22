L’autopsia sul 41enne Alessandro Magnani, morto a Cognento di Campagnola in seguito a un incidente stradale, è stata completata. L’incidente ha coinvolto anche Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo di Carpi. Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

È stata completata l’autopsia sul 41enne Alessandro Magnani, morto a Cognento di Campagnola a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche Paolo Belli, il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi. Il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati, come avviene di prassi in questi casi, per l’ipotesi di omicidio stradale, per poter svolgere gli accertamenti utili alla ricostruzione dell’accaduto. Occorrerà tempo, però, per completare tutti gli esami e sapere l’esito dell’accertamento disposto dalla Procura sulle cause della morte e che si è tenuto all’obitorio di Parma: la vittima, che abitava a Canolo di Correggio, era stata portata in elisoccorso il 13 luglio all’ospedale Maggiore ed è morta il giorno dopo, senza mai riprendere conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cantante è indagato. Accertamenti sulle cause

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Come atto dovuto, in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti che la Procura di Reggio Emilia compirà, Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici con in sella il cantante. Nei pros x.com

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