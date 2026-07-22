Il Calice Amaranto. L’Arezzo batte ancora il Napoli a Dimaro. Cesare Fracassi analizza la vittoria per 3-1, il “culaccio di bicchiere” di Bucchi e le prime indicazioni offerte dalla squadra amaranto. Come lo scorso anno, a Dimaro l’Arezzo fa vedere i sorci verdi al Napoli. Finisce 3-1 per gli amaranto, contro una squadra priva di alcuni elementi reduci dal Mondiale, ma anche Bucchi doveva fare i conti con qualche assenza importante. Per essere calcio di luglio, quando le gambe sono pesanti e i giudizi spesso valgono quanto le promesse fatte durante il calciomercato, è già qualcosa. L’Arezzo parte raccolto, con le linee molto basse e una disposizione che potremmo definire a “culaccio di bicchiere”: definizione poco accademica, ma parecchio efficace. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Il Calice Amaranto: a Napoli i sorci verdi, a Bucchi un bel sette

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